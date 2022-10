(Sebastian Castelier/Shutterstock)

Con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astenuti il Parlamento europeo ha votato la risoluzione che invita l'Ue ad aumentare l'assistenza militare all'Ucraina e prepararsi ad una risposta tempestiva nel caso in cui le minacce nucleari russe dovessero materializzarsi.Gli europarlamentari, nell'atto scritto, richiedono l'istituzione di un tribunale ad hoc per i reati di aggressione che la Russia sta commettendo in Ucraina.