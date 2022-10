Bari, docente picchiato dopo nota a studentessa: "Ho paura di tornare in classe"

BARI - Picchiato dopo aver messo una nota ad studentessa. E' accaduto a Bari ad un docente dell'Istituto Majorana che, a distanza di poche ore dal provvedimento disciplinare, ha subito la vendetta di due persone, probabilmente familiari della ragazza. L’episodio riportato dal Corriere del Mezzogiorno risale al 23 settembre. Il professore è stato poi costretto a recarsi in ospedale con un occhio nero.

“Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto – racconta il prof. Vincenzo Amorese al Corriere del Mezzogiorno -. Non mi era mai accaduto nulla del genere prima e sono preoccupatissimo del fatto che chi mi ha aggredito sia riuscito tranquillamente a raggiungere il primo piano dell’edificio scolastico senza alcun tipo di filtro, interrompendo il pubblico servizio con un atteggiamento che è proprio di chi crede di essere impunito”.



“Chi mi ha colpito mi ha anche intimato di non permettermi ripetere in futuro sanzionare ancora la ragazza per non incorrere nel rischio di subire un’ulteriore punizione – ha continuato -. Per la prima volta in 57 anni di vita, sono stato trattato in questa maniera umiliante, senza sortire la possibilità di spiegarmi e difendermi. Al Nord, dove ho prestato il mio onorato servizio di insegnamento sino all’anno scorso, tutto ciò sarebbe stato inconcepibile. Al momento non me la sento di tornare lì dove ho seriamente rischiato un trauma cranico per il sol fatto di aver esercitato le mie funzioni di docente”.