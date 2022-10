Liquidazione gelate 2021: Cia Due Mari chiede lumi al Comune di Castellaneta

TARANTO - A che punto è l’iter di liquidazione delle pratiche relative alla gelata del 2021? Lo ha ufficialmente chiesto al Comune di Castellaneta l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani.Il presidente Pietro De Padova e il direttore Vito Rubino hanno infatti protocollato una formale richiesta di chiarimenti, chiedendo lumi ai dirigenti comunali e all’ufficio Agricoltura circa i ritardi di somme già disponibili.«Ai nostri uffici risulta che il 29 giugno scorso sia già pervenuta, dalla Regione Puglia al Comune di Castellaneta, la prima tranche delle somme da liquidare – hanno scritto i due rappresentanti – Le aziende agricole, tramite le proprie associazioni di categoria, dal canto loro, hanno fornito celermente i documenti utili alla liquidazione delle pratiche».«Il 6 ottobre scorso il consiglio comunale di Castellaneta ha approvato le variazioni di bilancio propedeutiche alla liquidazione delle stesse, per un importo pari a 1.672.000 euro – hanno chiarito Rubino e De Padova – Nelle scorse settimane abbiamo sollecitato sia il sindaco che i dirigenti comunali ad avviare la procedura di liquidazione. A nostro parere, infatti, si tratta di somme importanti stante la grave situazione di crisi in cui versa il settore agricolo, a causa delle diverse calamità e dei problemi di mercato che stanno attanagliando le imprese».«Ci auguriamo – hanno concluso i due responsabili Cia – che lo scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale di Castellaneta non comporti ulteriori ritardi per la liquidazione di queste somme».