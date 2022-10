Calcio: il Bari perde 1-0 a Parma e va fuori dalla Coppa Italia

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 3’ Mallamo dei galletti va vicino al pareggio. Al 24’ Vicari non concretizza una buona occasione. Il Parma si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia e sfiderà a Gennaio 2023 al “Meazza” l’ Inter.

- Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia il Bari perde 1-0 al “Tardini” con il Parma ed è eliminato. Nel primo tempo al 22’ Coulibaly degli emiliani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 26’ Bonny del Parma va vicino al gol. Al 28’ la squadra di Fabio Pecchia passa in vantaggio con Benedyczak di testa. Al 31’ Scheidler dei biancorossi sfiora la rete.