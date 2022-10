Locorotondo, polo educativo: avvio al percorso di co-programmazione

LOCOROTONDO (BA) – Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18:00 nella Sala don Lino Palmisano c\o Villa Mitolo l'Amministrazione Comunale avvierà il percorso di co- programmazione che interesserà il Polo educativo sito nella struttura di proprietà comunale denominata “Cinquenoci”, nella quale insistono i plessi della scuola dell’infanzia e di scuola primaria.Il Polo educativo ha tra gli obiettivi quello di offrire servizi per minori (0-13 anni) attraverso un programma di interventi a carattere socio educativo.“La nascita del Polo educativo – commentano l’Assessore alla Pubblica Istruzione Ermelinda Prete e l’Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – riconnetterà la scuola e il territorio di Locorotondo, integrando la formazione degli esperti alle esigenze primarie del territorio. Il Tavolo di co-programmazione con le Associazioni del territorio è finalizzato all’individuazione dei bisogni e alla pianificazione dei servizi e degli interventi mirati”.“L’elaborazione di un piano di sviluppo – conclude il primo cittadino Antonio Bufano – per i servizi dedicati ai minori rappresenta un tema di enorme importanza per la nostra Città. La pianificazione partecipata di tutti gli attori, pubblici e privati, in particolare le famiglie che rappresentano il cuore della società e raccontano i veri bisogni. La programmazione, infatti, punterà alla crescita dei più piccoli attraverso un processo unitario di coordinamento e formazione.”