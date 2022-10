Manibus Focus Week: i protagonisti di mercoledì 19 ottobre 2022

FASANO (BR) - "Manibus Focus Week" è l’incontro tra Arte e Impresa attraverso le voci dei protagonisti. Presso il Teatro Sociale di Fasano personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, sono presenti in due importanti momenti, da lunedi 17 a venerdi 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, dando vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva. - "Manibus Focus Week" è l’incontro tra Arte e Impresa attraverso le voci dei protagonisti. Presso il Teatro Sociale di Fasano personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, sono presenti in due importanti momenti, da lunedi 17 a venerdi 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, dando vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva.





Mercoledi 19 ottobre 2022 Laura Pranzetti Lombardini ha intervistato Debora Paglieri - AD del Gruppo Paglieri SPA.

"Paglieri, una storia di profumo lunga oltre 200 anni". Cavaliere del Lavoro, la massima onorificenza italiana conferitale direttamente dal Presidente della Repubblica, Debora Paglieri – AD del Gruppo Paglieri SPA, ha raccontato la storia dell’azienda che esporta in oltre 50 paesi al mondo, e alcuni passi fondamentali del suo successo. Come quando all’inizio degli anni ’60, per diventare sempre più competitiva e stare al passo con le crescenti aspettative del mercato, la Paglieri affrontò il suo ultimo e definitivo trasferimento verso lo stabilimento che ancora oggi occupa un’estensione di circa 76.000 mq alla periferia di Alessandria. O di quando negli anni ’70 si è preparata al grande salto verso nuove forme distributive a nuovi mercati, abbandonando la profumeria e rivolgendosi alla Grande Distribuzione, una nuova realtà che stava dando ottimi risultati, dimostrando ancora una volta tempismo e intuito. Ma anche di come in Paglieri siano stati i primi ad inserire il profumo di un’eau de toilette in un prodotto di largo consumo, prima nel bagno schiuma, poi nell’ammorbidente per il bucato. Felce Azzurra è la fragranza che ancora accompagna tutti i prodotti del marchio, la cui ricetta viene custodita segretamente e tramandata di generazione in generazione.

Chiara e trascinante nel suo racconto, Debora Paglieri ha strappato applausi spontanei da parte del pubblico e dei ragazzi presenti che hanno dato un volto ad un brand che sicuramente tutti conosciamo. I ragazzi sono anche stati invitati a visitare lo stabilimento di Alessandria e inviare i loro curriculum perché in azienda la formazione è uno dei valori determinanti il successo.

Due mondi antitetici, due profili diversi ma di estremo spessore anche sul palco pomeridiano delle Lectiones Magistrales.

Laura Bosetti Tonatto è stata completamente interattiva con il pubblico raccontando la sua storia e le sue più importanti esperienze, di quando a 19 anni è andata a Il Cairo per studiare i profumi e poi a Grasse, di quando lo staff di Buckingham Palace l’ha chiamata per creare il profumo di Sua Maestà che è sempre rimasto segreto e che aveva un codice distrutto nel momento in cui la Regina è mancata.

Mouilletes distribuite in sala e spruzzate di profumo per raccontare cosa vuol dire l’olfatto, hanno reso il tutto molto più affascinante.

Affascinante anche Marco Santucci, AD e Presidente Jaguar Land Rover Italia che ha raccontato cosa significa avere un ruolo come il suo, con una visione globale focalizzata sul dettaglio. Ha spiegato come sostenibilità e design sono due realtà che si proiettarsi nel futuro, ha raccontato anche la cura delle auto e di come si posizionino in un mercato di alta gamma, fino ad arrivare ad accompagnare Sua Maestà nell’ultimo viaggio.

Ad alta gamma si è presentata dunque anche la serata, con momenti di sintonia tra i due protagonisti, in cui entrambi si sono prodigati con forza nel comunicare la sostenibilità, l’importanza della ricerca dei materiali naturali e soprattutto il problema dello smaltimento, esponendolo con dati e chiarezza esemplari.