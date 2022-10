'Mastro Panettone': al via la sesta edizione

BARI - Tutto pronto per la sesta edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i lievitati natalizi più buoni dell’anno. Anche per il 2022 sono tre le categorie in concorso per decretare il “Miglior panettone artigianale tradizionale”, il “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e il “Miglior pandoro artigianale”.Dal 18 al 20 ottobre, la prima fase del contest vedrà la commissione tecnica impegnata nella degustazione di ben 382 lievitati, fra panettoni e pandori, realizzati da 286 artigiani italiani, e definire i finalisti per ogni categoria. Come ogni anno sono ammessi in concorso solo i lievitati che rispettano il disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e prodotti con il solo utilizzo di lievito madre e canditi senza anidride solforosa, che non contengano conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali. Non vi è, al contrario, alcun vincolo per le materie prime, consentendo ai partecipanti di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano per la loro produzione.La degustazione finale si svolgerà martedì 8 novembre presso Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming. Al termine degli assaggi da parte dei giudici saranno finalmente annunciati i vincitori della sesta edizione di “Mastro Panettone” e il podio per ogni categoria.A scegliere i lievitati più buoni, quelli che si aggiudicheranno i titoli di “Miglior panettone artigianale tradizionale”, “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e “Miglior pandoro artigianale” sarà sempre una giuria tecnica composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloiso, Matteo Dolcemascolo e Marco Lusso.Come ogni anno, anche per il 2022, Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it e ideatore del concorso, ha annunciato la novità dell’edizione: “Sono due le principali novità di quest’anno. Innanzitutto, nonostante le varie richieste provenienti dall’estero, abbiamo deciso di non accettare iscrizioni di artigiani residenti fuori dall’Italia, ampliando la possibilità per gli artigiani italiani di partecipare al concorso. Altra novità riguarda invece il nuovo contest “Miglior Pasticcere Digitale”, introdotto con l’obbiettivo di mettere in risalto il valore del mestiere dell’artigiano attraverso le sue stesse parole, per aiutarlo a comunicare l’impegno e le qualità che rendono unico e prezioso il suo prodotto attraverso un video. Quello che riceverà il numero maggiore di like su YouTube vincerà un anno gratis di Ricette in Cloud”.“Mastro Panettone” vanta la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali Agrimontana, Artecarta Italia, Bongiovanni, Città del Gelato, Il Granaio delle Idee, Ricette in cloud, Dimarno Group, Francesco Lavermicocca arredamenti, Viebi group, I profumi del Madagascar e Levante Prof. Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.