Meloni all'Altare della Patria, applaudita da cittadini

ROMA - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione dell'inizio del suo incarico a Palazzo Chigi. Un picchetto militare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza e la banda dell'Esercito, hanno reso gli onori militari al presidente. Prima di risalire in auto, al termine della breve cerimonia, Meloni è stata applaudita a lungo dai cittadini assiepati ai lati di piazza Venezia. Il premier ha ricambiato con un saluto e con un sorriso.Giovedì prossimo, 3 novembre, la Meloni sarà a Bruxelles per incontrare i vertici delle Istituzioni europee. Meloni incontrerà il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, alle ore 16, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alle ore 17.30 e il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alle ore 18.30."L'ambizione è che l'Europa smetta di fare un percorso a singhiozzo in molti settori. La speranza è che si trovi un'unità anche sotto l'aspetto militare, naturalmente ci sono delle difficoltà. Mettere insieme 27 organizzazioni militari diverse, con burocrazie, lingue e scuole di preparazione diverse, non è semplice". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in videoconferenza a Siracusa al meeting "Sicilia, Mediterraneo Europa", organizzato dall'associazione Incontri a Siracusa.