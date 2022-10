Rutigliano: stasera l'apertura ufficiale del "Puglia Wine Festival"

RUTIGLIANO (BA) - Da stasera, alle ore 18.00 il via ufficiale alla terza edizione del "Puglia Wine Festival" – Festa del vino e dei sapori d’autunno a Rutigliano, in piazza XX Settembre e nelle vie del centro storico. - Da stasera, alle ore 18.00 il via ufficiale alla terza edizione del "Puglia Wine Festival" – Festa del vino e dei sapori d’autunno a Rutigliano, in piazza XX Settembre e nelle vie del centro storico.





10 le Cantine di Puglia selezionate per le degustazioni, 8 mostre, 7 artisti musicali, installazioni fotografiche e luminarie artistiche, mercatino dell’artigianato e approfondimenti culturali. Da oggi fino a martedì 1 novembre, tutte le sere ci saranno tante occasioni per vivere i profumi e le atmosfere d’autunno nel centro di Rutigliano.





L’associazione SensAzioni del Sud, in collaborazione con il Comune di Rutigliano e tanti partner (Pro Loco, Associazione Portanuova, Associazione Amici della Castagna, LUP - Laboratorio Urbano Paese, Lumen Light Design) ha predisposto un programma ricchissimo.





I vini e piatti tipici





Dalle ore 19.00 per le degustazioni, in casette a tema saranno proposti assaggi, con ticket, dei migliori vini delle cantine ospiti: Crifo di Ruvo di Puglia, Girolamo di Martina Franca, Achille di Conversano, Cantine Lanzolla di Cassano delle Murge, Cantine D'Alessandro di Conversano, Terra e Vino di Rutigliano, 1562 - La Cantina del borgo di Altamura, Cantina Torrevento di Corato, Agricola Armonia di Acquaviva, Terre Carsiche di Castellana Grotte.





Inoltre, ampio spazio per gustare le caldarroste cotte al fuoco. Sempre alle ore 19.00 è prevista l’apertura del mercatino artigianale in piazza C. Battisti e via Michele Troiano e l’accensione delle illuminazioni artigianale realizzate dagli artisti di Lumen Design. Allo stesso orario, parte l’iniziativa “Alla scoperta del Grano Buono” a cura dell’associazione Porta Nuova e l’installazione fotografica “Luminarie di Vino” con un’area foto ricordo.





Le mostre del 3° Puglia Wine Festival





Le mostre in programma sono tantissime, tutte nel centro storico: “L’urlo del mare” di Luigi Lestingi, “Ecofriendly art works” a cura di Vito Valentino, “I colori della Puglia” a cura di Tina Calella, “Le creazioni di Lenù” a cura di Elena D’Attoma e “Aticip Drums” a cura di Andrea Quinto.

Mostre-eventi quelle proposte in parallelo all’evento Puglia Wine Festival: “Noi Girovaghi” per scoprire arte e monumenti del borgo di Rutigliano reso museo a cielo aperto (in collaborazione con Galloforie); l’apertura straordinaria della Torre Normanna che ospiterà una mostra di abiti, accessori e armi d’epoca; Visite guidate al Museo del Fischietto in Terracotta (Palazzo San Domenico in via Tarantini).





Gli spettacoli





Ogni sera, dalle ore 20.00 in poi, spettacoli di intrattenimento dalle note popolari. Stasera, 29 ottobre, sul palco saliranno Exuvia seguiti da I Tamburrellisti di Torre Paduli.





Domenica sera, 30 ottobre, protagonisti dell’intrattenimento saranno Denny e subito dopo i Sciamaballà (30 ottobre).





Per la sera di Halloween, lunedì 31 ottobre, si balla e ci si diverte con Metaverso e Mama Ska. Per la serata del 31 ci saranno anche sorprese e allestimenti a tema Hallorween.





Il grand finale, la sera di martedì 1 novembre, è affidato all’energia popolare del gruppo popolare I Cipuridd.





Il convegno "Rutigliano, terroir e vino"





Dalle ore 11.00 di domani, domenica 30 ottobre, appuntamento con il wine speaking corner nella suggestiva atmosfera del cortile del castello.





Protagonisti del confronto attorno al tema “Rutigliano, terroir e vino” saranno: il giornalista Eustachio Cazzorla; Leonardo Palumbo, enologo e Direttore Tecnico delle Cantine Torrevento; Sebastiano Cascella dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier); Antonello Magistà, patron e sommelier del ristorante stellato Pasha (Stella Michelin); Francesco Fiore, Coordinatore sedi territoriali Confesercenti Bari. In rappresentanza dell’amministrazione comunale interverrà l’Assessore alle Attività Produttive, Tonio Romito, agronomo.





Seguirà un aperitivo sulla Torre Normanna a cura della Pro Loco di Rutigliano.