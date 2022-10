Meloni: "Priorità a caro-bollette, energia e legge bilancio"

Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità. pic.twitter.com/HEIBg0Uzj6 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 10, 2022

ROMA - "Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità". Lo ha twittato la leader FdI Giorgia Meloni."Tutto quello che faremo sara' per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale" ha scritto Meloni.