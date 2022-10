Meloni-Salvini-Berlusconi: "Presto governo forte. Fatti passi avanti"

ROMA - E' terminata, dopo circa un'ora e mezza, la riunione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dai tre partiti. I leader - si legge - si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere un governo forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall'emergenza dovuta ai costi dell'energia. Sono stati fatti importanti passi avanti in questa direzione - si sottolinea - ed è volontà comune del centrodestra procedere più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell'esecutivo.Durante il vertice, il segretario della Lega Matteo Salvini "non ha avanzato alcuna pretesa né rivendicazione personale". È quanto viene spiegato da fonti leghiste. Salvini ha invece ribadito un "concetto generale, per quanto riguarda il suo partito: ha in mente nomi all'altezza dei ruoli, di cui nessun tecnico", viene sottolineato. L'obiettivo - si conclude - è trovare la quadra per un governo di centrodestra all'altezza.