Meloni: "Terminata l'era dei governi Pd tutelati dall'estero"

ROMA - Le parole della ministra francese Laurence Boone, che in un'intervista aveva detto di voler vigilare sul "rispetto dei diritti e delle libertà in Italia" provoca la reazione delle istituzioni italiane.La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni replica all’intervista in cui il ministro francese per gli Affari europei ha promesso di “vigilare” sul rispetto dello Stato di diritto in Italia. “Parigi rimedi a questo nuovo scivolone”, scrive sul Facebook la premier in pectore. Che poi avverte: “Finita l’era dei governi che chiedono tutele da altri Paesi”.In serata il dietrofront di Parigi: "Le frasi di Boone sono state semplificate, non vogliamo dare lezioni. La Francia rispetta la scelta democratica degli italiani".