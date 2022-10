Mostre: a Mola di Bari 'Io guardo il mare'

MOLA DI BARI (BA) - Martedì 4 ottobre 2022, alle ore18:30, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Io guardo il mare”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Mola di Bari al termine della prima edizione dell’omonimo contest fotografico. Nella splendida cornice di Palazzo Roberti, saranno in esposizione le 40 fotografie selezionate dalla giuria del concorso, che raccontano in immagini il rapporto dell’uomo con il mare e i paesaggi marini.Il contest ha registrato la partecipazione di cittadini, turisti, amanti del mare, fotografi professionisti e non, che hanno inviato oltre 120 fotografie che ritraggono il mare e la costa di Mola di Bari, i pescatori al lavoro, i bagnanti, la flora e la fauna caratteristiche, ma anche immagini di abbandono, di incuria o degrado, suddivise nelle quattro categorie: ‘Un Mare di Ricordi’, ‘Un Mare di Vita’, ‘Un Mare di Paesaggi’ e ‘Un Mare da Salvare’.Dal 4 al 20 ottobre, tutti i giorni dalla 10 alle 13 e dalle 18:30 alle 20:30, sarà possibile visitare la mostra e votare gli scatti più belli, più emozionanti, più significativi, che saranno inseriti nel calendario 2023 del Comune di Mola di Bari. Il voto popolare determinerà la selezione delle 12 fotografie finaliste. Nelle stesse date, Palazzo Roberti ospiterà un interessante programma di eventi ed iniziative realizzate in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022.Il calendario degli eventi è disponibile sul sito https://www.ioguardoilmare.com/ Palazzo Roberti, Mola di BariInaugurazione martedì 4 ottobre 2022, ore 18:30IL PROGRAMMA DELLA SERATAAPERTURA DEI LAVORIElvira Tarsitano, Assessora Politiche Ambientali-Comunitarie, Agricoltura e Pesca, BioeconomiaSALUTI ISTITUZIONALIGiuseppe Colonna, Sindaco di Mola di BariAngelo Rotolo, Vicesindaco di Mola di Bari e Assessore alle Politiche Culturali e TuristicheLucia Parchitelli, Consigliera della Regione Puglia.PRESENTAZIONEAlma Sinibaldi, Presidente della giuria, giornalista professionistaINTERVENTI PROGRAMMATI: I referenti della giuria per ognuna delle categorie del contest.LA GIURIACATEGORIA A: UN MARE DI RICORDIPino Berlingerio, autore e cultore di storia locale; Carmela Surace, operatrice culturale; Francesca Green, videomaker IED, MilanoCATEGORIA B: UN MARE DI VITAFabrizio Cillo, coordinatore regionale Puglia dell’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI); Marialucrezia Colucci, biologa, delegata regionale Fondo Ambiente Italiano (FAI), guida turistica; Giovanni Chimienti, zoologo, ricercatore UnibaCATEGORIA C: UN MARE DI PAESAGGIElena Fedeli, fotografa di territorio, architetta e direttrice di fotografia; Antonello Fiore, Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA); Giovanna Fralonardo, presidente Università della Terza Età Mola di Bari e presidente nazionale FEDERUNICATEGORIA D: UN MARE DA SALVARENicolò Carnimeo, delegato regione Puglia del WWF Italia, docente universitario e divulgatore scientifico; Antonella Berlen, educatrice ambientale Legambiente Mola di Bari; Angelica Tribuzio, consigliera comunale delegata al SAC-Costa dei Trulli e alle Politiche generative.CONCLUSIONIElvira Tarsitano, Assessora Politiche Ambientali-Comunitarie, Agricoltura e Pesca, Bioeconomia.