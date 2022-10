Msc Opera offrirà un soggiorno di lusso a tutti i tifosi che si recheranno a Doha per i Mondiali

GINEVRA - MSC Crociere ha annunciato oggi che MSC Opera, in collaborazione con il Supreme Committee for Delivery & Legacy del Qatar, diventerà un vero e proprio hotel per tutti i tifosi che si recheranno a Doha (Qatar) in occasione dei prossimi Mondiali di calcio. La nave sarà ormeggiata e sarà pronta ad accogliere i passeggeri nel porto dal 19 novembre al 19 dicembre, unendosi così a MSC World Europa e MSC Poesia.Questa nuova opportunità di alloggio per i tifosi di calcio e i visitatori di Doha può essere prenotata per un minimo di due notti tramite MSC Crociere [ https://www.msccrociere.it/offerte-crociera/msc-opera-hotel-nave ] o attraverso la propria agenzia di viaggio di fiducia.MSC Opera offre un comfort elegante e un'ospitalità unica con un’ampia varietà di saloni e luoghi di intrattenimento, tra cui La Cabala Piano Lounge, il magnifico Teatro dell'Opera per l'intrattenimento serale, una serie di ristoranti, una spa, una palestra, piscine e vasche idromassaggio situate lungo i nove ponti della nave.Per maggiori informazioni visitate il sito https://www.msccrociere.it/