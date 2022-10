Nazionale: 39 anni fa di mercoledì Italia-Grecia a Bari

Il Giornale di Puglia - pur verificando che l'anniversario non corrisponde a una cifra tonda - ricorda ugualmente questo evento perchè coincide, a 39 anni di distanza, con la giornata di mercoledì 5 ottobre 2022. Il successo sulla selezione ellenica, per le reti siglate nel primo tempo da Giordano al 15', da Cabrini al 23' e da Rossi al 36', manda in visibilio il numeroso pubblico presente sugli spalti del glorioso stadio barese.

Bari, mercoledì 5 ottobre 1983. Alle 20.30, e per la prima volta in notturna, la Nazionale italiana gioca la sua terza amichevole allo Stadio della Vittoria. Dopo il 3-1 sulla Cecoslovacchia del 14 dicembre 1947 e l'1-0 al Belgio del 16 gennaio 1955, l'Italia sconfigge la Grecia per 3-0.