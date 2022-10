Pnrr, Draghi: "Obiettivi raggiunti". Meloni: "Ritardi evidenti"

ROMA - "Il Governo ha adottato tutte le misure necessarie a favorire una efficace attuazione del Piano". Ora "spetta ovviamente al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione, e sono certo che sarà svolto con la stessa forza ed efficacia". Sono alcuni passaggi dell'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Pnrr."Nella cabina di regia dello scorso dicembre, avevo chiesto il massimo sforzo per continuare a portare avanti il Piano" e "grazie al vostro lavoro, oggi possiamo dirci pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti" ha detto Draghi aprendo la cabina di regia, ringraziando "tutti coloro che hanno lavorato a questo documento, a partire dal Sottosegretario Garofoli, dalla Segreteria Tecnica presieduta dalla Dottoressa Chiara Goretti, dall'Unità Razionalizzazione e Miglioramento della Regolazione, coordinata dal Professor Nicola Lupo, dal Ministro Franco e tutti i tecnici del Ministero dell'Economia" ma anche gli enti territoriali - i Comuni e le Regioni - per il lavoro che svolgono quotidianamente accanto all'amministrazione centrale." Draghi: “Pnrr è un piano non del governo ma di tutta l’Italia, la politica collabori”."La relazione al Parlamento illustra l'attività svolta finora per l'attuazione del PNRR. La prima fase, dedicata soprattutto al disegno e all'approvazione delle riforme, si sta esaurendo. Nei prossimi mesi e anni occorre attuare queste riforme sul campo, monitorando continuamente i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati nel Pnrr" ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Per gli investimenti, la fase relativa alle procedure pubbliche per l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori è in gran parte terminata: occorre ora fare in modo che gli investimenti vengano portati a termine nei tempi e nei modi previsti, assicurando che le risorse europee siano spese in modo trasparente e onesto". Bollette, pensioni, Pnrr: le sfide del prossimo governo."Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l'ha determinata". È quanto avrebbe detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione dell'esecutivo nazionale del partito. Pnrr, Draghi: “È un piano non del governo ma di tutta l’Italia, la politica collabori”.