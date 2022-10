Omicidio coppia fidanzati: la difesa di De Marco ricorre in appello





Lo studente fu condannato all'ergastolo per il duplice omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, che accoltellò a morte nella loro abitazione la sera del 21 settembre 2020. Il processo di appello, essendo in corso di svolgimento la misura cautelare, potrebbe essere fissato già per l'inizio del prossimo anno.

LECCE - Nuove evoluzioni nell'omicidio De Santis-Manta. Gli avvocati di Antonio De Marco hanno depositato un ricorso presso la cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Lecce per rinnovare la perizia pscichiatrica.