Vista l'ora del cedimento, nessuno è rimasto coinvolto. "Non c'è stato nessun segnale che facesse presagire quanto accaduto", ha detto il rettore Mola. I vigili del fuoco stanno mettendo l'area in sicurezza, per capire quali siano le cause di quanto accaduto.



È probabile che tutti gli edifici che si trovano del complesso vengano ispezionati.

CAGLIARI - Momenti di paura a Cagliari, dove è crollata un'aula magna dell'Università della Facoltà di Lingue, nel complesso di Sa Duchessa. L'edificio di due piani aveva ospitato sino a ieri pomeriggio alcune lezioni. Il crollo si è verificato verso le 21.50 nell'edificio retrostante l'ingresso principale.