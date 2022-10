I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno che potuto constatarne il decesso. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

MOLA DI BARI (BA) - Dramma sulla Ss16 all’altezza di Mola di Bari (Ba) per un molese di 57 anni, Mariano Americo, che ha perso il controllo del suo mezzo finendo sull’asfalto. Per l'uomo, che era addetto al servizio di Igiene Urbana della sua città, non c’è stato nulla da fare e sarebbe morto sul colpo.