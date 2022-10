PhEST: ultima settimana per visitare il Festival a Monopoli

Trentadue le mostre che riempiono il centro storico di Monopoli tra vicoli, piazzette, lungomare, skatepark, porto Vecchio e Muraglia, e luoghi del cuore come Palazzo Palmieri, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la chiesa di San Salvatore, il Castello Carlo V e la nuovissima Casa Santa, finalmente riaperta al pubblico.Arte, musica e incontri arricchiscono ulteriormente l’ultimo fine settimana di ottobre di PhEST2022 con eventi speciali e orari di apertura da segnare subito in agenda. Solo per gli ultimi giorni da sabato 29 ottobre a lunedì 1° novembre, infatti, il festival resterà aperto a tutti i visitatori in un’unica fascia di 10 ore no stop, dalle 10 alle 20.E ora gli eventi in programma per il finissage di questa edizione nel lungo ponte dei santi e di Halloween. Due le performance di musica dal vivo nell’atmosfera stregata di Palazzo Palmieri. Sabato 29 dalle 18.00 CARMINE TUNDO duo acustico (La Municipàl). Lunedì 31 ottobre, sempre dalle 18.00, aspettando la notte di Halloween, i musicisti Valentino Fanizza e Nicola Boreale accompagneranno i visitatori in una serata-evento in cui l’arte e la musica si incontrano, per regalare un’esperienza alternativa di visita alle mostre.Anche domenica 30 ottobre l’apertura andrà avanti con orario no stop dalle 10 alle 20, per ospitare pure i visitatori di Gozzovigliando 2.0, partner del festival anche in questa edizione. Attraverso le emozionanti escursioni gratuite sui gozzi, i visitatori potranno ammirare alcune delle mostre outdoor di #PhEST2022 in modo unico ed esclusivo dal mare, a bordo delle tradizionali imbarcazioni della marineria locale. Chi si presenterà in biglietteria con la promo card distribuita al Porto Vecchio, godrà di uno sconto sul biglietto di tutte le mostre indoor, con accesso ridotto a 8 euro.Lunedì 31, al mattino dalle 11.00 alle 13.00, Palazzo Palmieri apre le porte ai giovanissimi e organizza il laboratorio “Mostri in Cartapesta” a cura di Gesi Bianco, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lavorando materiali semplici come la carta e la colla di acqua e farina, i bambini creeranno il loro mostro di Halloween. Il laboratorio è aperto a un massimo di 15 bambini partecipanti, previa prenotazione a info@phest.it . Il costo è di 10 euro a bambino. E mentre i piccoli si divertono a realizzare i propri mostri, i genitori possono visitare le mostre in mostruosa pace (e con ingresso ridotto!)Ridottissimo invece l’ingresso alle mostre per i cittadini monopolitani che nelle due giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre potranno accedere a PhEST a soli 3 euro semplicemente mostrando un documento che accerti la residenza.L’ultima settimana di PhEST accoglie anche gli ultimi appuntamenti degli Uniba Phuture Talk organizzati dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro, main partner del festival in questa edizione. Giovedì 27 ottobre alle 18.00 nella Chiesa di S.S. Pietro e Paolo a Monopoli “Un mondo sostenibile: il ruolo della Chimica”; venerdì 28 alle ore 18.00 nell'Aula Balab 'Guglielmo Minervini' - Centro Polifunzionale Studenti in Piazza cesare Battisti a Bari: “EYE CARE” - Teorie e pratiche d’ibridazione disciplinare tra Fotografia e Scienze della complessità per la formazione dei Professionisti di Cura; sempre venerdì 28 ottobre alle 17.00 nella biblioteca civica “Prospero Rendella” a Monopoli “Risorse naturali, agricoltura sostenibile e alimenti: quale futuro?”, a cui segue il talk “Il Progetto Si.M.B.A.: un esempio virtuoso di sinergia tra ricerca scientifica e sviluppo industriale in Puglia”. Ultimo appuntamento sabato 29 ottobre alle 17.30, sempre alla Biblioteca civica “Prospero Rendella”, con “Riprendersi il corpo – Fotografia, femminismo e malattia”.Piccolo promemoria per chi viene da vicino e da lontano: grazie al rinnovato accorto tra PhEST e Trenitalia, Official Carrier del festival, biglietti scontati per chi arriva a Monopoli in treno ed esibirà il titolo di viaggio al botteghino del Festival. Una collaborazione che si rinnova quella tra PhEST e Trenitalia Regionale in occasione della settima edizione del festival. Novanta i treni regionali che ogni giorno fermano a Monopoli.PhEST - See Beyond the Sea è prodotto e promosso dall’associazione culturale PhEST, con il sostegno di Regione Puglia - POC PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.8: “Palinsesto Pugliapromozione - Teatro Pubblico Pugliese: Puglia autentica meraviglia; Annualità 2022 e del Comune di Monopoli - Assessorati alla Cultura e al Turismo e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.PhEST, alla sua settima edizione, è organizzato con la direzione artistica di Giovanni Troilo, la curatela fotografica di Arianna Rinaldo e l’organizzazione di Cinzia Negherbon. PhEST è fotografia, cinema, musica, arte, contaminazioni dal Mediterraneo. L’area geografica di interesse, mai davvero restrittiva e sempre pronta a modificarsi, a estendersi, a focalizzarsi, coincide con la naturale panoramica di quello sguardo da qui, da Monopoli, dalla Puglia: il Mediterraneo, i Balcani, il Medio Oriente, l'Africa e oltre.32 MOSTRE FOTOGRAFICHE DAL MONDOINDOORPALAZZO PALMIERIChristian Jankowski - “Heavy Weight History”Cooper & Gorfer - “Between These Folded Walls, Utopia"Davide Monteleone - “Sinomocene”Bil Zelman - “And Here We Are: Stories from the Sixth Extinction”Arko Datto - “Where Do We Go When The Final Wave Hits”Schirra/Giraldi - “Da pietra a bosco”Tommaso Rada - “A Story on Oil, Pollution and Racism”Lisetta Carmi - “Puglia 1960 - le prime immagini”Frederik Heyman - “A Speculative Present”Salvatore Vitale - “Compressed Prism”Marcel Top - “Sarah Hodges”Cristal Reza - “My World”Noeltan Arts - “MaTerre VR Experience”Collective no:topia - “AI ORACLE”Piero Percoco + Sam Youkilis - “Live from Monopoli!”Sano/sano - “2021”CASA SANTAAlexander Gronsky - “Reenact/Repeat”Yelena Yemchuk - “Odesa”Julia Krahn - “St. Javelin”Max Magaldi - “Timelines”CHIESA DI S.S. PIETRO E PAOLOErik Kessels & Thomas Mailander - “Smash Gallery”Alessandro Cracolici - “PhACES”CASTELLO CARLO VNick Brandt - “The Day May Break”CHIESA DI SAN SALVATOREFrancesco Tosini - “Cielofuturo”OUTDOORPORTO VECCHIO: Mattia Balsamini - “Under This Sun”ANTICA MURAGLIA DI PORTA VECCHIA - Quinn Russell Brown - “Rewind” LUNGOMARE DI PORTA VECCHIA - Işık Kaya & Thomas Georg Blank - “Second Nature”LUNGOMARE SANTA MARIA - Michela Benaglia + Emanuela Colombo - “Beatle in the Box”PRATO AREA SKATE PARK - Zhang Chuang -PIAZZETTA SANTA MARIA, VIA GARIBALDI E VIA COMESE - “PhEST Pop-Up Open Call - FUTURO”MOLO MARGHERITA - foto del telescopio spaziale James Webb (ESA)LARGO PORTAVECCHIA - Fabrizio Centonze - “Millo Reloaded”.Informazioni utiliAPERTURA AL PUBBLICOFino al 1° novembre 2022OUTDOOR 8 MOSTRESEMPRE APERTE A INGRESSO GRATUITOINDOOR 24 MOSTRE APERTE AL PUBBLICO CON BIGLIETTERIAPalazzo Palmieri, Castello Carlo V, Chiesa di SS. Pietro e Paolo, Chiesa di San Salvatore, Casa Santadal martedì al venerdì: 10-13 | 16-20ORARIO CONTINUATO FINISSAGE 29-30-31 OTTOBRE 1° NOVEMBRESabato 29 ottobre: - 10-20Domenica 30 ottobre - 11-20Lunedì 31 ottobre - 10-20Martedì 1° novembre - 10-20Biglietto intero 9 €Biglietto ridotto 6 €Riduzione valida perPossessori di biglietto Trenitalia per Monopoli, gruppi di 10 persone, studenti e docenti UniBa, soci FIAF, residenti del Comune di MonopoliScolareschePrenotazione info@phest.it 4€ per studente incluso visita guidataIngresso gratuitoUnder 14 accompagnati da un adulto e giornalisti con tesserino (previo contatto info@milaufficistampa.it