Politiche: domani a Bari conferenza stampa della Lega Puglia

Per Marti e i neo eletti sarà anche l’occasione per indicare obiettivi e priorità della Lega immediati e del prossimo futuro

Il coordinatore regionale, riconfermato senatore, Roberto Marti presenterà agli organi di stampa la squadra che tra new entry e riconferme rappresenterà il partito e la regione Puglia in Parlamento e all’interno dell’Assise di via Gentile.