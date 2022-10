Nel secondo tempo al 4’ Ciofani dei grigiorossi lombardi sfiora la rete. Al 37’ Buonaiuto della Cremonese non concretizza una buona occasione. Terzo pareggio del Lecce al “Via del Mare” dopo quelli per 1-1 con l’Empoli e il Monza. I salentini sono quintultimi con 7 punti insieme al Monza all’Empoli e alla Salernitana.

- Nell’ottava giornata di andcata di Serie A il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” con la Cremonese. Nel primo tempo all’11’ Pickel dei lombardi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 19’ la Cremonese passa in vantaggio con Ciofani su rigore concesso per un fallo del portiere Falcone su Okereke. Al 37’ Zanimacchia va vicino al raddoppio. Al 41’ pareggia Strefezza su rigore dato per un fallo di Okereke su Gendrey.