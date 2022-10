Porta del Gargano, oltre 70 equipaggi domenica a Vieste per la 12ma edizione del rally pugliese





Otto le prove speciali che decreteranno i vincitori: le prime due si disputeranno lungo gli 8 km che portano dai dintorni di Peschici a Vico del Gargano. Le altre sei prove speciali, invece, si correranno lungo due tratti cronometrati da percorrere tre volte, denominati “Telegrafo” (9,650 km) e “Sacro” (8,400 km). Il fulcro della gara è la splendida cornice della Marina Piccola di Vieste, con i parchi assistenza collocati sul Lungomare Europa.





Campione in carica il manfredonjano Giuseppe Bergantino della New Jolly Motors, che lo scorso anno, in coppia con Mirko Di Vincenzo e su Skoda Fabia R5, si aggiudicò il trofeo garganico, davanti ai veterani Meo Solitro e Alberto Porzio, sempre su Skoda Fabia R5 e sulla coppia molisana Riccardo Di Iuorio-Antonio Marino su Peugeot 208 Rally 4.

VIESTE (FG) - Sono oltre 70 gli equipaggi che prenderanno parte alla dodicesima edizione del rally "Porta del Gargano" in programma a Vieste, Vico e Peschici, in provincia di Foggia, l'8 e 9 ottobre. La corsa sul promontorio pugliese conclude la stagione 2022 della Coppa Rally 7^ Zona.