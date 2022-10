Putignano, ai nastri di partenza il 'Libro volante'

PUTIGNANO (BA) - Letture, laboratori e incontri per piccoli lettori: questo in breve il programma de "Il libro volante-Leggere con l'infanzia". Il festival è stato presentato oggi 21 ottobre nella Biblioteca Comunale, Sala Bi.A. del Comune. Giunto all'ottava edizione, coniuga diversi elementi: luoghi pubblici, infanzia, promozione della lettura. È un insieme di incontri e di laboratori organizzati dal Comune di Putignano con la collaborazione di Radici Future Produzioni rivolti a bambine e bambini.Si comincia con 6 giorni di letture ad alta voce nelle scuole del territorio (dal 24 al 29 ottobre) curate dai lettori volontari di Bi.A. - Biblioteca Amica, la sezione della Biblioteca Comunale di Putignano dedicata i più piccoli. Poi dall’11 al 13 novembre 3 giorni di incontri con le autrici dei libri protagonisti delle letture ad alta voce. Saranno presenti la giovanissima Ester Ferrante con il libro La vita del piccolo unicorno, Florisa Sciannamea autrice di Legalefavole, Francesca Parmigiani che presenterà La Costituzione spiegata ai bambini e Antonella Iaschi autrice dei libri Il regalo per Giulio e Il parasole che temeva il Sole. Seguirà una fase creativa che vede un progetto di elaborazione e di scrittura che porterà alla pubblicazione di un testo scritto da bambine e bambini per altri giovani lettori. I libri scelti, inoltre, arricchiranno le biblioteche scolastiche e sarà possibile trovarli nella Biblioteca Comunale. In programma anche la mostra “Il cielo d’autunno”, collettiva di giovani artisti dai 6 ai 14 anni a cura di Luigia Bressan.Alla conferenza stampa hanno preso parte la sindaca di Putignano Luciana Laera, l’assessora alla Cultura Rossana Delfine, il presidente di Radici Future Produzioni Leonardo Palmisano, il referente dei lettori volontari di Bi.A. Biblioteca Amica Pinuccio Campanella, la rappresentante degli operatori del Servizio Civile Universale in servizio al Comune di Putignano Elisabetta Polignano e Luigia Bressan curatrice della Mostra "Il cielo d'autunno"."Il libro volante rappresenta un'occasione di crescita e sviluppo per la nostra comunità – ha sottolineato durante l’incontro con la stampa Luciana Laera, sindaca di Putignano - è un progetto cui crediamo profondamente poiché vede nella lettura un valore sociale da sostenere ancora più prezioso perché coinvolge i bambini. Ed è proprio a loro che ci rivolgiamo perché possano diventare domani lettori curiosi ed "affamati" che vedano nella nostra biblioteca comunale un punto di riferimento per la loro crescita e il loro sapere"."È un festival importante e unico – ha detto Leonardo Palmisano - presidente di Radici Future produzioni- un format nuovo che si integra con l'attività portata avanti da tempo dal comune di Putignano particolarmente sensibile a tutti quelli che sono i bisogni culturali e materiali dell'infanzia e allo stesso tempo è un passo importante per la Puglia e sono fiero della presenza del Garante dei Minori come partner di progetto".In Italia sono quasi sei milioni i lettori di età compresa tra 0 e 14 anni il 77% del totale. Questa percentuale comincia però ad abbassarsi da 9 anni in poi, lo scopo di iniziative come questa punta a sviluppare nei giovani un interesse duraturo per la lettura. "Siamo un paese dove spesso si denuncia la scarsa familiarità con la lettura e con il libro – ha detto Grazia di Bari - consigliere delegato alle politiche culturali della regione Puglia- credo che questo avvenga perché manca la consapevolezza del piacere della lettura che invece è essenziale per la crescita e la formazione dell'individuo".Sulla necessità di accompagnare i ragazzi ad un rapporto consapevole e gioioso con la lettura è intervenuta anche Rossana Delfine, assessora alla Cultura del Comune di Putignano "Il libro volante leggere con l'infanzia è un modo per far scoprire ai più piccoli quanto le storie e i libri che le contengono possano essere bellissimi compagni di vita, quest'anno grazie alla collaborazione con Radici Future lanciamo un progetto di scrittura che siamo certi appassionerà i più piccoli”.