Putin ad Astana, atteso incontro Erdogan

Il mondo sta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia": lo ha detto Putin, come riporta la Tass. "L'Asia, dove si stanno rafforzando nuovi centri di potere, svolge un ruolo importante nella transizione verso un mondo multipolare", ha aggiunto il presidente russo in occasione della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana.



"Una pace giusta può essere ottenuta attraverso la diplomazia, non ci possono essere vincitori in una guerra e perdenti nella pace". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando del conflitto tra Mosca e Kiev durante il vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia in Kazakhstan. "Il nostro obiettivo è che il bagno di sangue finisca il prima possibile", ha aggiunto il presidente turco.

ASTANA - Il presidente russo è arrivato questa notte nella capitale kazaka Astana, dove parteciperà al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riporta l'agenzia Tass. Putin oggi dovrebbe avere anche un bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il Cremlino si aspetta che durante l'incontro Erdogan faccia al presidente russo una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina. "