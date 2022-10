Shutterstock

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin presiederà domani il Consiglio di sicurezza di Mosca, dopo l'esplosione nel ponte di Crimea.Non ci sono indicazioni sul fatto che Vladimir Putin abbia deciso di usare il nucleare nel conflitto in Ucraina. Lo afferma il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un'intervista a Abc.