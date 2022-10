Ucraina: Putin teme scontro diretto della Nato

- Il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto ad Astana, al termine dell'incontro euroasiatico ha parlato con i giornalisti facendo il punto della situazione in Ucraina definendo "catastrofe globale' l'eventuale intervento diretto della Nato nel conflitto bellico. Sugli attacchi russi ha dichiarato: "La Russia non si è assunta il compito di distruggere l’Ucraina".Nel prossimo G20, lo zar ha confermato la partecipazione della Russia ma non della sua presenza, non vedendo la necessità di un bilaterale col Presidente Usa Joe Biden.