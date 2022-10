Qualunquemente, in prima serata l'ironia di Antonio Albanese

ROMA - Una prima serata all’insegna del sorriso e dell’ironia con Antonio Albanese per la prima serata di Rai 3, venerdì 14 ottobre alle 21.50 con il film ‘Qualunquemente’. Tra i protagonisti anche Sergio Rubini e Lorenza Indovina, per la regia di Giulio Manfredonia. Protagonista è Cetto La Qualunque (Antonio Albanese), imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all'estero.

L’uomo era scappato per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia. A Marina di Sopra però, Cetto non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e suo figlio Melo. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un'aggravante: il paesino è "a rischio legalità" e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere alle elezioni l'onesto De Santis...