Shori racconta la sua Milano nel nuovo singolo 'Corsica'

MILANO - Il cantautore Shori apre l’autunno il 14 ottobre con l’uscita del singolo che racchiude la sua estate solitaria a Milano. Tra i palazzi, la strada e la solitudine decide deliberatamente di trascorrere i mesi più caldi dell’anno nel deserto di Milano, quartiere generale del suo secondo nuovo progetto discografico, di cui “Corsica” pubblicato da Artist First, è solo il primo tassello.

La Corsica è da sempre il luogo delle vacanze di Shori, lì ha i ricordi di ogni estate al mare con la famiglia e le amicizie di una vita intera. L’isola è una fuga dalla realtà, un posto sicuro ma allo stesso tempo sognato e inaccessibile.



L’artista è infatti rimasto in città per scrivere il nuovo disco: “Corsica” è l’introduzione ai prossimi capitoli della storia di Shori e ci racconta di quanto sia difficile ma allo stesso tempo estremamente giusto prendere delle scelte per perseguire i propri obiettivi. Il brano raccoglie le immagini di una solitudine estiva corale e percepita da chi sa cosa significa fare rinunce per i suoi sogni. Shori parla così della propria canzone:



“Abbiamo tutti qualcosa a cui aggrapparci. Che sia un ricordo o l’idea di quello che puoi essere. “Corsica” è una storia di solitudine, ma condivisa, da chi lotta per quel qualcosa, anche al costo di non essere compresi. Allora è giusto credere che i “graffi saranno calli”, affinché il sacrificio diventi speranza.

È necessario sporcarsi le mani per imparare a dipingere. Conoscere l’indecisione per imparare a scegliere.”



Il brano, scritto da Shori, è stato registrato e mixato presso G!GA Studio, con la produzione di Gabriele Bianchi, Giacomo Fabbrica, Riccardo Bruggi e il master di Adel Al Kassem.





Lorenzo Shori Andrea Petrone, in arte Shori, nasce a Milano nel 2001. Il rapporto con la musica nasce per caso: comincia a scrivere realmente a 17 anni, prendendo ispirazione da una delusione sentimentale che sfocia in un’urgenza espressiva da cui non riesce a liberarsi.

Nel 2019 si trasferisce a Barcellona per motivi di studio e due anni dopo ritorna nella sua città natale per vivere il suo Erasmus a Milano, luogo del suo attuale cantiere artistico.

Lo stile di Shori non è classificabile in un genere definito: varia dal rap conscious, al pop, a brani con sfumature melodiche molto intime. La sua musica unisce un linguaggio diretto a una sensibilità metaforica e una retorica ricca di immagini ed elementi simbolici, che raccontano la storia e le esperienze dell’artista. Il primo singolo, “Vecchi tempi”, esce nel gennaio del 2021, seguito dagli altri due singoli “Odio e amore” e “Come fai”. Il 16 aprile dello stesso anno pubblica il suo primo album “Prova a Prendermi” e l’estate apre il concerto di Alfa all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, portando per la prima volta la sua musica dal vivo. Il 19 novembre pubblica “Domani” e nel 2022 escono “Madrid” e “Vestita di fiori” per Artist First.



Il nuovo singolo “Corsica” sarà il primo tassello del nuovo progetto discografico di Shori. Sarà possibile ascoltarlo nuovamente dal vivo il 27 novembre in occasione dell’apertura del concerto di Alfa al Fabrique di Milano.