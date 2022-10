Raid russi senza tregua su Ucraina, mille città senza corrente elettrica

KIEV - Proseguono senza sosta i raid russi sull'Ucraina. Un terzo del Paese è rimasto al buio per le bombe cadute sulle centrali elettriche, blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva su Kharkiv, da dove si cercano di evacuare i civili.Le forze ucraine hanno abbattuto durante la notte 12 droni russi Shahed-136 di fabbricazione iraniana nella regione di Mykolaiv, nel sud del Paese: lo ha reso noto il governatore della regione, Vitaliy Kim, che cita il Comando operativo ucraino meridionale. Undici droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea e un altro è stato colpito dalle truppe della Guardia Nazionale. A riportarlo il Kyiv Independent.Intanto Usa, Gran Bretagna e Francia intendono mettere l'utilizzo russo di droni iraniani in Ucraina all'ordine del giorno della riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previstoa oggi. Lo hanno riferito a Reuters fonti diplomatiche. Secondo l'agenzia stampa britannica, Kiev ha invitato esperti delle Nazioni Unite a esaminare i resti di droni iraniani abbattuti per valutare la possibile violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza relativa alle condizioni dell'accordo sul programma nucleare.