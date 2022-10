Salvini ad alleati: "Squadra Lega all'altezza, nessun tecnico"

ROMA - Durante il vertice di ieri con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini "non ha avanzato alcuna pretesa né rivendicazione personale". È quanto viene spiegato da fonti leghiste. Salvini ha invece ribadito un "concetto generale, per quanto riguarda il suo partito: ha in mente nomi all'altezza dei ruoli, di cui nessun tecnico", viene sottolineato. L'obiettivo - si conclude - è trovare la quadra per un governo di centrodestra all'altezza."Alla Lega - avrebbe dichiarato durante l'assemblea provinciale dei militanti della Carroccio della provincia di Varese - il ministero della Famiglia e della natalità".