Salvini: "Viminale? Non nego che mi piacerebbe"

ROMA - "Non nego che mi piacerebbe". Matteo Salvini conferma il suo interesse per il ministero dell'Interno: "Ho già fatto il ministro e lo rifarei volentieri", dice. Quanto al prefetto Piantedosi, candidato, il giudizio è positivo: "I decreti sicurezza li abbiamo scritti insieme, lui e io"."Oggi" Meloni e Berlusconi "avranno parlato anche di Giustizia. A me basta che si passi dalle parole ai fatti perché la riforma della giustizia è fondamentale. Io ho stima di Nordio e della Casellati" ha detto il leader del Carroccio a Quarta Repubblica su Rete 4.