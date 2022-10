Schianto sulla Ss16: tre feriti, mamma e figlioletta in ospedale

BRINDISI - Incidente stradale sulla Ss16 all'altezza di Tuturano (Br) in cui sono rimaste ferite tre persone, tra cui una mamma e sua figlia di sette anni. Non sarebbero in pericolo di vita.Per estrarre dalle lamiere la mamma e la figlioletta è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'altra vettura coinvolta è un'Audi A4. Secondo le prime informazioni, l'auto con la madre e la figlia si era fermata e stava effettuando la retromarcia. Per questo motivo è stata investita dall'Audi che viaggiava a circa 90 km/h. La Peugeot nell'impatto si è girata su se stessa e poi ha colpito il guard rail.