Mobilità, Borraccino: dalla Regione l'ok al nuovo Piano da 112 milioni di euro che collegherà l'aeroporto di Brindisi alla rete ferroviaria nazionale

BARI - "Lavoriamo in più direzioni per potenziare la mobilità intermodale sul territorio regionale: una priorità all'attenzione del presidente Emiliano che nei giorni scorsi ha prodotto l'approvazione dell'autorizzazione paesaggistica del progetto definitivo per la realizzazione dei collegamenti su rotaia fra l'aeroporto di Brindisi e le linee ferroviarie in direzione di Taranto, Lecce e Bari". Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto."Si tratta - prosegue Borraccino - dell’ultimo passaggio necessario, dopo l’approvazione della VIA di un mese fa, necessario per la pubblicazione del bando di gara. Il progetto comprende la realizzazione di una nuova interconnessione con la linea ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza. La realizzazione dei collegamenti è prevista entro fine 2026, con un investimento complessivo di circa 112 milioni di euro, di cui 52 milioni di euro del fondo PNRR e 60 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In appena 45 minuti sarà possibile raggiungere in treno, da Taranto, l'aeroporto di Brindisi, con la possibilità di lasciare l'auto a casa, risparmiando sui costi del carburante, sul parcheggio, con tempi compatibili rispetto alle quattro ruote, all’insegna della sostenibilità", conclude Borraccino.