Ancora un riconoscimento per il pasticcere leccese Giuseppe Zippo

SAVONA - Si comunica che il Maestro Pasticcere di Specchia, Giuseppe Zippo, titolare della Pasticceria “Le Mille Voglie”, lo scorso 30 ottobre ha ottenuto il Premio come Miglior Panettone al cioccolato “Giuria Popolare”, in occasione di “Panettone senza Confini 2022”, evento giunto alla settima edizione, svoltosi dal 23 al 30 ottobre scorsi in navigazione sulla Costa Toscana.“Panettone senza Confini”, evento dedicato al lievitato delle feste per eccellenza, nato da un’idea di Fausto Morabito, ha visto venti finalisti in sfida, precedentemente selezionati per i loro panettoni tradizionali o al cioccolato, che si sono contesi il titolo di una gara deliziosa, giudicati da una giuria presieduta dal Maestro Iginio Massari insieme a Riccardo Bellaera, Pascal Lac, Paco Torreblanca, Gino Fabbri, Vittorio Santoro, Achille Zoia, Davide Malizia, Loretta Fanella, Marco Pedron e Antonio Brizzi.La “Costa Toscana”, ammiraglia della nota compagnia crocieristica, è salpata dal porto di Savona e ha toccato i porti di Civitavecchia, Napoli, Ibiza, Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia per poi ritornare a Savona domenica 30 ottobre.Giuseppe Zippo, riconosciuto ambasciatore del Panettone made in Salento in Italia e nel mondo è stato nominato nel 2021 “Maestro Artigiano” dalla Regione Puglia, era già dall’età di 8 anni con le mani in pasta, quando venne mandato dai genitori “a bottega” per imparare un’arte, in quanto appena tornava da scuola, preferiva la “sac a poche” ai giochi elettronici e al pallone come i suoi coetanei, rendendosi conto fin da piccolo, cosa volesse fare una volta diventato grande.Dopo aver acquisito molta esperienza in Italia e all’estero, all’età di 19 anni, la sera del 12 Aprile 2003, inaugura a Specchia la Pasticceria “Le Mille Voglie”. Dopo undici anni di attività, il locale che gli aveva permesso di crescere professionalmente e farsi conoscere, non ha dimensioni sufficienti per la sua numerosa clientela e così decide di fare il grande passo trasferendo la sua attività in una nuova sede più grande, in Via Roma, a pochi passi dal Borgo Antico specchiese.Pur producendo la tipica arte dolciaria pugliese e salentina, sempre apprezzata dalla sua clientela, Zippo, attraverso lo studio sui grandi lievitati, gli ha permesso di ottenere grandi risultati e prestigiosi riconoscimenti, un dolce antico e tradizionale: il Panettone.Il 17 Settembre 2016, fu una giornata storica per Giuseppe Zippo, a Milano ottenne con il suo Panettone Tradizionale, il prestigioso titolo di I° Classificato “Miglior Panettone Artigianale d’Italia”, nell’ambito di “Panettone Day”, un concorso che premia i migliori panettoni artigianali e promuove l’eccellenza della pasticceria italiana. Molto qualificata la giuria, presieduta dal Maestro Iginio Massari, composta dai noti pasticceri: Sal de Riso, Gino Fabbri e dalla Food blogger Chiara Maci e poi nell’edizione 2017 anche Zippo fu chiamato a farne parte.La conferma della bontà del suo lievito madre, si conferma a Torino, quando il 20 Novembre 2016, nell’ambito del concorso “Una Mole di Panettoni”, ottiene il I° posto al Concorso “Panettone Artigianale Scuola Piemontese”. Nell’ottobre 2020 a Roma, Giuseppe Zippo, ha ottenuto la Medaglia d’Oro per la Categoria “Classico” al Campionato Mondiale “Miglior Panettone del Mondo”, valutato da una qualificata giuria composta da Campioni del Mondo di Pasticceria, organizzato da FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Medaglia di Bronzo come Miglior Panettone Gluten Free lo scorso anno e nel 2022 il medagliere si è arricchito del premio al SIGEP di Rimini come 3° classificato Gelato d’Oro alle selezioni italiane per i Mondiali del 2024.Con un dolce ispirato al suo amato Salento, nato dal felice connubio di ingredienti quali: fichi, mandorle e olive dolci chiamato “Perla Nera”, in occasione del SIGEP 2017, conquista a Rimini, il 21 Gennaio 2017, il titolo di I° Classificato come “Miglior Dolce Debic Italian Style”. Nel corso di diversi appuntamenti di questo evento fieristico, Giuseppe Zippo, da esperto formatore, ha tenuto diverse Masterclass, dove trasferisce la sua esperienza ad altri suoi colleghi.Lo scorso anno, Giuseppe Zippo ha inaugurato un secondo punto vendita a Gagliano del Capo e nello stesso anno, il 23 Novembre 2021, ha vinto la Medaglia d’Oro nel Concorso “La Zeppola d’Oro” svoltosi a Napoli, organizzato da FIPGC.Anche i suoi colleghi pasticceri salentini, hanno riconosciuto a Giuseppe Zippo i risultati ottenuti e i riconoscimenti assegnati negli ultimi anni, eleggendolo nel Marzo 2020 a Presidente Associazione Pasticceri Salentini – Categoria Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce.