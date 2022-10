Seclì, incendiate due auto nella notte: una è dell'assessore comunale all'Ambiente

SECLI' - Notte di paura a Seclì, nel leccese, dove due auto sono state incendiate. Una di queste è di Alfonso Greco, militare in servizio nel VII Reggimento Bersaglieri di Altamura e assessore all'Ambiente e allo Sport. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, hanno trovato liquido infiammabile vicino all'auto. Un'altra auto, di proprietà di un pensionato che ha lo stesso cognome dell'assessore, è stata poi data alle fiamme. Al momento non si sa se sia stata una coincidenza o un'intimidazione. Al via le indagini.