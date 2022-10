Serie B, Daniele De Rossi nuovo allenatore della Spal

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B Daniele De Rossi 39 anni è il nuovo allenatore della Spal. E’ subentrato a Roberto Venturato esonerato dopo la sconfitta per 2-0 allo “Stirpe” con il Frosinone. De Rossi ha firmato fino al 30 Giugno 2024.

Il vice di De Rossi sarà Carlo Cornacchia. Del suo staff faranno parte Emanuele Mancini e

l’uruguaiano Guillermo Giacomazzi che ha giocato in Serie A nel Lecce dal 2001 al 2007 e dal 2008 al 2010 in B e dal 2010 al 2013 in A. La Spal dopo 8 giornate è undicesima con 9 punti. Ha vinto 2 volte, pareggiato 3 volte e perso 3 partite. De Rossi debutterà sulla panchina degli emiliani nella nona giornata di andata Sabato 15 Ottobre alle 14 al “Tombolato” col Cittadella.