Serie B: il Bari a Frosinone per il doppio riscatto

via Ssc Bari fb

- Dopo la prima sconfitta di campionato per il 0-2 dell'Ascoli al San Nicola dello scorso 15 ottobre e l'1-0 subìto dal Parma in Coppa Italia nel sedicesimo disputatosi il 19 ottobre si assisterà al riscatto del Bari? La risposta arriverà dal Benito Stirpe di Frosinone dove, a partire dalle ore 24 di sabato 22 ottobre, i biancorossi affronteranno i frusinati nell'incontro di cartello della decima giornata della Serie 2022-23, come documentato dalla coabitazione al secondo posto di classifica con 18 punti.Reduce dal vittorioso 3-1 in casa del Venezia dello scorso 14 ottobre, il Frosinone conserva le credenziali dell'avversario ostico per il Bari, alla luce del 3-2 inflitto dai ciociari ai galletti nell'ultimo confronto disputatosi il 16 settembre 2017, sempre in B e nella città laziale. Un precedente che, alla pari delle ultime due sconfitte, costituisce il secondo motivo di riscatto che stimolerà il Bari alla ricerca del quinto successo esterno di questo campionato.