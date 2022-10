Serie B: il Bari perde 1-0 a Frosinone

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 22’ Frabotta dei ciociari non inquadra la porta. Al 92’ il Frosinone realizza la rete decisiva con Borrelli di testa su cross di Frabotta. Seconda sconfitta consecutiva per il Bari dopo quella per 2-0 al “San Nicola” con l’Ascoli.





Prima sconfitta in trasferta per i galletti. I biancorossi sono provvisoriamente terzi con 18 punti insieme alla Reggina e al Genoa in attesa di Ternana-Genoa che si gioca oggi alle 16,15.

- Il Bari perde 1-0 allo “Stirpe” con il Frosinone. Al 21’ i biancorossi rimangono in dieci. Espulso Bellomo per aver colpito con un calcio Lucioni. Al 28’ Cheddira del Bari va vicino al gol. Al 29’ Antenucci dei galletti sfiora la rete. Al 36' Mazzitelli dei laziali non concretizza una buona occasione.