Serie B: il Bari perde 2-0 al San Nicola con l'Ascoli

Nel secondo tempo al 29’ annullato un gol a Dionisi dei marchigiani per fuorigioco. Al 33’ l’Ascoli passa in vantaggio con Simic con un tocco al volo. Al 45’ raddoppia Dionisi con una conclusione di destro da fuori area. Il Bari è secondo in classifica con 18 punti insieme alla Reggina al Genoa e al Frosinone.





I biancorossi sono scavalcati in classifica di un punto dalla Ternana. Gli umbri vincono 3-2 al “Vigorito” col Benevento e sono primi a 19 punti.

Prima sconfitta in Serie B per il Bari. I biancorossi perdono 2-0 al “San Nicola” con l’Ascoli. Nel primo tempo al 7’ Antenucci dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 23’ Eramo dei marchigiani va vicino al gol. Al 24’ Vicari del Bari non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 38’ Gondo dell’ Ascoli sfiora la rete.