Serie B: il Bari sfida l'Ascoli

Sabato 15 Ottobre alle 14 la Reggina deve ottenere i tre punti al “Tardini” col Parma per confermarsi al primo posto. Il Brescia cerca di superare alla “Unipol Domus Arena” il Cagliari per avere ambizioni di promozione. Il Benevento non ha alternative alla vittoria al “Vigorito” con la Ternana per avvicinarsi alla zona play off. Il Genoa deve prevalere al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza per una svolta.





La Spal cerca di imporsi al “Tombolato” col Cittadella per rilanciarsi. Il Modena deve battere al “Braglia” il Como per avere una continuità di risultati. Il Palermo non può concedere punti importanti al “Barbera” al Pisa per lasciare la zona play out. Domenica 16 Ottobre il Perugia deve vincere alle 16,15 al “Curi” con il Sud Tirol per abbandonare l’ultimo posto.

Nella nona giornata di andata di Serie B il Bari torna a giocare al “San Nicola”. I biancorossi Sabato 15 Ottobre sfidano alle 16,15 l’Ascoli e cercano un successo per consolidare la vetta. Venerdì 14 Ottobre nell’anticipo il Venezia punta al successo alle 20,30 al “Penzo” col Frosinone per risalire in classifica.