Serie B: il Bari travolge 6-2 il Brescia al San Nicola

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 10’ Cheddira segna la quarta rete con un tocco rasoterra. Al 23’ Antenucci su punizione permette ai pugliesi la quinta realizzazione. Al 31’ Scheidler segna il sesto gol di destro. Al 40’ il Brescia realizza una rete con Olzer di sinistro. Al 45’ i lombardi segnano il secondo gol con Moreo con una girata da pochi metri.





Terza vittoria consecutiva del Bari dopo quelle per 1-0 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza e per 1-0 alla “Sardegna Arena” con il Cagliari. I biancorossi sono primi con 15 punti insieme al Brescia e alla Reggina. I calabresi perdono 1-0 al “Braglia” col Modena.

- Prima vittoria del Bari al “San Nicola”. I biancorossi prevalgono 6-2 con il Brescia. Nel primo tempo all’8’ i galletti passano in vantaggio con Folorunsho con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di una punizione di Bellomo. Al 27’ raddoppia Bellomocon una conclusione al volo su passaggio di Dorval. Al 35’ annullata una rete ad Ayè del Brescia per un fuorigioco. Al 43’ Cheddira realizza il terzo gol di testa su cross di Dorval.