Essi, in virtù delle vittorie maturate sui campi di Perugia, Cosenza e Cagliari, non saranno per nulla intimoriti dagli arancioneroverdi e, senza ombra di dubbio, punteranno alla quaterna esterna sulla ruota di Venezia. Per il raggiungimento di questo obiettivo sarà determinante il sostegno dei 1.466 tifosi biancorossi che popoleranno il Settore ospiti e la Curva Nord del "Pier Luigi Penzo", ubicati sull'Isola di Sant'Elena.

- Dopo la prima vittoria interna, ottenuta al San Nicola il 1 ottobre 2022 ai danni del Brescia per 6-2, il Bari si confermerà squadra in formato trasferta? La risposta a questa domanda arriverà da Venezia, dove alle ore 14 di sabato 8 ottobre il Galletto affronterà un avversario che, reduce dal 4-1 esterno in casa del Cagliari, potrebbe rivelarsi un cliente scomodo per gli uomini di Mignani.