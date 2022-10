Serie B, il Bari vince 2-1 a Venezia

Quarta vittoria consecutiva dei biancorossi. Il Bari è momentaneamente da solo al primo posto con 18 punti in attesa di Reggina-Cosenza che si gioca oggi alle 16,15.

Al 38’ Cheddira realizza la rete decisiva per i biancorossi su rigore concesso per un fallo di Joronen su Cheddira. Ottavo gol in B per l’attaccante del Bari che si conferma capocannoniere del campionato. Quarta vittoria fuori casa per i galletti.