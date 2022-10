Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 82-81 in casa col Brescia

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 82-81 al “Pala Pentassuglia” con il Brescia. Primo quarto, Bowman 5-3 per i pugliesi. Perkins, 11-7. Mezzanotte, 16-13.

Della Valle tiene in gara i lombardi, ma 18-16 Happy Casa. Cournooh, il Brescia prevale 27-23. Secondo quarto, Mascolo impatta per i pugliesi, 27-27. Cournooh, 30-27 per i lombardi. Riisma permette al Brindisi di pareggiare, 37-37. Caupain, il Brescia si impone di nuovo 39-37. Terzo quarto, Massinburg 48-41 per i lombardi. Cobbins, 50-43. Caupain, 63-54. Il Brescia trionfa 65-56. Quarto quarto, Massinburg 67-60 per i lombardi. Cournooh, 71-62.

Della Valle, 74-72. Reed impatta per i pugliesi, 77-77. Di nuovo Reed, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 82-81 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 19 punti e Perkins 16. Nel Brescia Caupain 22 punti e Massinburg 12. Nella quinta giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 30 Ottobre alle 19 fuori casa con il Reggio Emilia.