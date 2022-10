Serie B: vincono Reggina e Ternana

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ ottava giornata di andata di Serie B la Reggina vince 3-0 al “Granillo” con il Cosenza ed è prima a 18 punti insieme al Bari. Restano in corsa per la promozione diretta in Serie A il Brescia e la Ternana con 16 punti.

I lombardi pareggiano 1-1 al “Rigamonti” con il Cittadella. Gli umbri superano 3-0 al “Liberati” il Palermo. Il Frosinone e il Genoa a 15 punti sono in zona play off. I laziali prevalgono 2-0 allo “Stirpe” con la Spal. I liguri pareggiano 0-0 al “Ferraris” con il Cagliari. Il Parma pareggia 0-0 all’ “Arena Garibaldi” con il Pisa ed ha 13 punti. Primo successo in trasferta per il Modena.

Gli emiliani si impongono 2-1 al “Del Duca” con l’Ascoli prossimo avversario del Bari e si portano a 9 punti. Secondo pareggio consecutivo per il Benevento di Fabio Cannavaro, 1-1 al “Druso” col Sud Tirol. Prima vittoria del Como. I lariani superano 1-0 al “Sinigaglia” il Perugia e raggiungono al penultimo posto a 6 punti il Pisa. Gli umbri sono ultimi con 4 punti.