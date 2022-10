Serie C: il Foggia sfida il Crotone

Nel Foggia esterni Petermann e Di Noia. Regista Schenetti. In attacco D’ Ursi e Ogunseye. Nel Crotone sulle fasce Petriccione e Chiricò. Trequartista Tribuzzi. In avanti Kargbo e Gomez. Arbitrerà Alessandro Di Graci della sezione di Como.

Nell’ottava giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 14,30 allo “Zaccheria” il Crotone. Per i dauni sarà una partita molto difficile. I calabresi cercheranno un successo per consolidare la vetta. I rossoneri pugliesi dovranno vincere per risalire in classifica.