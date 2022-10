via Ac Milan fb





Nella ripresa sale in cattedra Diaz, preferito a De Ketelaere, che al 56' realizza il 2-0. Lo spagnolo è bravo a recuperare il pallone sanguinoso di Vhlaovic e dopo aver saltato Bonucci, infila Szczesny di destro. Il Milan vince e convince al San Siro portandosi al primo posto in attesa delle sfide di Atalanta e Napoli, mentre la Juventus che è apparsa spenta precipita all'ottavo posto.

- Il Milan dopo la sconfitta in Champions, riprende la sua marcia in campionato schiantato la Juventus per 2-0. Il vantaggio del Diavolo arriva al 46' a consacrare di un primo tempo interamente a tinte rossonere. Il vantaggio è firmato da Tomori, che sul corner di Giroud si gira spedendo ìl pallone sotto la traversa.