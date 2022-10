Serie A, il Diavolo serve il poker al Monza: al San Siro finisce 4-1

Nella ripresa c'è gloria anche per Origi alla sua prima rete stagionale con un tiro sotto la traversa imparabile per Di Gregorio. Al 70' il Monza accorcia le distanze con Ranocchia con una punizione velenosa su cui Tatarusanu non ci arriva. All'84' c'è gloria anche per Leao che cala il poker su assist di Hernandez.

Il Milan vince 4-1 contro il Monza dell'ex Berlusconi. Protagonista della serata è Diaz autore di una doppietta. Il centrocampista spagnolo porta in vantaggio i rossoneri già al 16' con un azione personale e batte Di Gregorio con il sinistro per l'1-0. Sul finale di tempo è ancora Diaz a segnare la seconda marcatura, questa volta di destro, su sevizio di Origi.