Serie A, pazza Inter: 4-3 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina

via Inter fb

- Sembrava una partita chiusa al quindicesimo minuto del primo tempo, invece Fiorentina e Inter è stata la sagra del gol fino al novantacinquesimo. Mkhtaryan nell'ultimo disperato affondo firma il 3-4 vincente per i nerazzurri.Per gli uomini di Inzaghi la trasfera al Franchi sembrava in discesa: al primo minuto Lautaro imbecca Barella che davanti a Terraciano sblocca il risultato, poco dopo mentre i viola provano a ricomporsi Lautaro punta la porta e saltando il difensore mette la palla all'angolo. Raddoppio interista e gara finita? Non proprio, gli uomini di Italiano si animano di coraggio e sfruttano la velocità di Kouame e Ikonè, anche se la partita si inasprisce con molte pause per falli duri. La Fiorentina accorcia le distanze dal dischetto con la prima rete in viola di Cabral. Dimarco, molto dinamico sulla corsia di sinistra, fa sentire i tacchetti sul polpaccio di Bonaventura che calcia fuori. Interviene la var per decretare il rigore, ma restw il dubbio dle mancato cartellino rosso al laterale interista.L''intensitá della gara sale nel secondo tempo. La Fiorentina si affaccia dalle parti Onana che nulla può sulla pennellata di Ikonè che calcia all'incrocio. La partita assume tinte viola, ma l'Inter non si arrende con l'ingresso di Dzeko e Dumfries. È ancora Lautaro ad essere decisivo. Si procura il rigore che batte magistralmente. La sua doppietta è la terza rete nerazzurra di giornata. Sembra la sentenza della partita. Poi allo scadere del novantesimo Jovic si gira in area e calcia perfettamente sotto la Fiesole. 3-3 e stadio in estasi. L'Inter colpita resta sempre un serpente velenoso. Nei minuti di recupero si fa avanti con pericolose ripartenze. Dzeko fa correre Barella che vede in area l'armeno che con un fortunato rimpallo regala una clamorosa vittoria dell'Inter.